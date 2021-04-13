13 Апреля 2021
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Политика
(2018) | Фото: Накануне.RU

ФАС возбудила дело против "Яндекса"

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против "Яндекс" из-за дискриминации в поисковой выдаче.

В феврале антимонопольная служба обязала "Яндекс" прекратить давать преимущество компаниям из своей группы по продвижению в поисковой выдаче. Речь шла, в частности, о "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркете", "Яндекс.Медиасервисах" и "Кинопоиске".

В ФАС заявили, что "Яндекс" не исполнил предупреждение ведомства и "продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска".

"Если факт нарушения и ограничения конкуренции будет установлен, обществу может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке, - отметили в пресс-службе ведомства.

Комментируя февральские претензии ФАС, в "Яндексе" заявили, что исполнение всех требований ухудшит качество поиска для пользователей, передает Российская газета.

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ФАС возбудила дело против "Яндекса"

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Теги: яндекс, дело, фас



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