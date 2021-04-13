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Общество Свердловская область
Сергей Капчук (2019) | Фото: Накануне.RU

Верховный суд отправил уголовное дело Сергея Капчука на пересмотр в Челябинск

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Верховный суд России отправил на пересмотр уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) уральского бизнесмена Сергея Капчука из "списка Титова". ВС пояснил, что при отсутствии отягчающих обстоятельств и материального ущерба у потерпевшего вынесший приговор суд не мотивировал отказ от смены статьи на менее тяжкую. Юристы отмечают редкость подобных решений ВС и предполагают смягчение приговора, передает Коммерсант-Урал. Пересматривать будет Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске.

Уголовное дело в отношении Сергея Капчука было возбуждено в 2004 году по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Бизнесмен обвинялся в мошенничестве при приобретении в 1997 году служебной квартиры в Москве за 2 млрд неденоминированных рублей, которая позже перешла в собственность его бывшей супруги. Эти средства он получил во время работы заместителем представителя губернатора Свердловской области при президенте России. По версии следствия, деньги были выделены Свердловской железной дорогой (СвЖД филиал РЖД) в счет погашения налоговой задолженности перед областным бюджетом.

После возбуждения уголовного дела Сергей Капчук уехал из России, сначала жил в ОАЭ, позднее переехал в Лондон. Его брат-близнец Константин Капчук также являлся фигурантом уголовного дела. В октябре 2006 года суд признал его виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору") и приговорил его к пяти годам и четырем месяцам заключения. В феврале 2007 года Константина Капчука амнистировали и освободили из-под стражи. При этом Капчуки вернули РЖД сумму, выделенную на квартиру.

В 2018 году Сергей Капчук был включен в так называемый список бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Всем бизнесменам из этого списка обещали, что по возвращении в Россию их дела будут тщательно изучены, а сами они не попадут под арест. В 2019 году Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил Сергея Капчука к двум годам условно, однако, в соответствии с постановлением Госдумы "Об объявлении амнистии в связи с 55-летием победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", бизнесмен был амнистирован.

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Верховный суд отправил уголовное дело Сергея Капчука на пересмотр в Челябинск

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Теги: сергей капчук, уголовное дело, пересмотр, верховгый суд



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