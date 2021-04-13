Синод РПЦ созвал комиссию, чтобы определиться, этично ли делать ЭКО

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Священный Синод Русской православной церкви постановил создать синодальную комиссию по биоэтике, которая, в частности, займется глубоким изучением вопроса о допустимости такой репродуктивной технологии, как ЭКО.

Как сообщалось, в начале февраля РПЦ опубликовала проект документа "Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения", подготовленного комиссией Межсоборного присутствия. Авторы документа предложили считать допустимым ЭКО, при котором исключены получение "избыточных" эмбрионов, их заморозка, редукция плодов, донорство половых клеток, предимплантационная диагностика.

Отзывы и комментарии на документ собирались до 29 марта, однако к единому знаменателю участники дискуссии не пришли, передает Интерфакс.

Против опубликованного документа выступил Церковно-общественный совет по биомедицинской этике, который на заседании Синода во вторник решено было упразднить и создать вместо него синодальную комиссию по биоэтике, ее председателем назначен ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Силуан. Ему поручено сформировать на базе академии центр исследований в области биоэтики, в том числе для развития взаимодействия в этой области со светским научным миром.

При этом Синод подчеркнул важность изучения биоэтических проблем с точки зрения православного вероучения при участии специалистов разных специальностей и взглядов.