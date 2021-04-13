Синод РПЦ созвал комиссию, чтобы определиться, этично ли делать ЭКО

13 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Товарищ главный конструктор

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
(2004) | Фото: avicenna.uz

Синод РПЦ созвал комиссию, чтобы определиться, этично ли делать ЭКО

Добавить источник в

Священный Синод Русской православной церкви постановил создать синодальную комиссию по биоэтике, которая, в частности, займется глубоким изучением вопроса о допустимости такой репродуктивной технологии, как ЭКО.

Как сообщалось, в начале февраля РПЦ опубликовала проект документа "Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения", подготовленного комиссией Межсоборного присутствия. Авторы документа предложили считать допустимым ЭКО, при котором исключены получение "избыточных" эмбрионов, их заморозка, редукция плодов, донорство половых клеток, предимплантационная диагностика.

Отзывы и комментарии на документ собирались до 29 марта, однако к единому знаменателю участники дискуссии не пришли, передает Интерфакс.

Против опубликованного документа выступил Церковно-общественный совет по биомедицинской этике, который на заседании Синода во вторник решено было упразднить и создать вместо него синодальную комиссию по биоэтике, ее председателем назначен ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Силуан. Ему поручено сформировать на базе академии центр исследований в области биоэтики, в том числе для развития взаимодействия в этой области со светским научным миром.

При этом Синод подчеркнул важность изучения биоэтических проблем с точки зрения православного вероучения при участии специалистов разных специальностей и взглядов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Синод РПЦ созвал комиссию, чтобы определиться, этично ли делать ЭКО

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: эко, этика, священный синод, рпу



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети