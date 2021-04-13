Курс российской валюты позитивно отреагировал на разговор Путина и Байдена

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Президент США Джозеф Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Главы государств обсудили множество тем: Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата. Байден также предложил провести встречу на высшем уровне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Позитивно на эти переговоры отреагировала российская валюта - рубль вырос относительно доллара и евро. Курс доллара расчетами "завтра" на 18.37 мск падал на 1,01 рубля до 76,37 рубля, курс евро – на 1,07 рубля до уровня 91,10 рубля, следует из данных Московской биржи. На сообщениях Белого дома доллар и евро дополнительно быстро потеряли более 70 копеек каждый, передает РИА Новости.