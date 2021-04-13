Милов публично отказался исполнять постановление суда по иску Пригожина

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Сотрудник ФБК (признан иноагентом) Владимир Милов отказался выполнять постановление столичного суда и выплачивать петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину компенсацию, об этом он написал в твиттер-аккаунте.

В Москве 12 апреля соответствующее решение вынес Люблинский районный суд, обязав Милова выплатить бизнесмену из Северной столицы денежную компенсацию в размере 350 тысяч рублей за распространение заведомо ложных сведений, которые негативно отразились на деловой репутации истца, а также нанесли ущерб его достоинству и чести. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в официальной группе пресс-центра «Конкорда» в социальной сети «ВКонтакте».

Ответчик по исковому требованию Пригожина заявил, что не станет выполнять постановление суда и выплачивать денежную компенсацию истцу. В связи с этим Милов может быть привлечен к уголовной ответственности. Юридический отдел компании «Конкорд» уже начал работу над новой судебной претензией в отношении сторонника основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) Владимира Милова.

В пресс-центре «Конкорда» подчеркнули, что произошедшее не стало поучительной историей для Милова. Он публично отказался признавать решение суда и в очередной раз нелестно высказался в отношении истца. При этом навальнист использовал такие оскорбительные выражения как «урод» и «свинья».

Это стало причиной для подготовки нового иска. Происходящее прокомментировал Евгений Пригожин. Он подчеркнул, что его юристы верно отрабатывают ситуацию.

Предприниматель также отметил, что юридический отдел «Конкорда» подключил экспертов, сделавших антропометрические замеры, результаты которых не коррелируют с характерными признаками крупного парнокопытного.

«Что касается слова «урод», то эксперты также подробно исследовали мои внешние признаки и не нашли выраженных уродств, в том числе — на обычно скрытых одеждой частях тела», - резюмировал бизнесмен.