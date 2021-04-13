Суд изменил решение. МВД выплатит свердловчанке 400 тысяч рублей за смерть брата от рук полицейских

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По решению Ленинского районного суда Екатеринбурга сумма компенсации морального вреда Екатерине Головко, брат которой скончался после избиений в отделе полиции № 17 Нижнего Тагила, была увеличена в четыре раза. Об этом сообщает адвокат Алексей Бушмаков, который представлял интересы свердловчанки в суде.

"Сегодня судья Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Москалева при новом рассмотрении дела после отмены в кассации по нашей жалобе решения о взыскании 100 000 рублей, присудила Екатерине Головке - сестре замученного в отделе полиции Станислава Головко 400 000 рублей с МВД РФ. Сумма мизерная. Просили 4 260 000", - сообщает Бушмаков на своей странице в Facebook.

Напомним, инцидент произошел в сентябре 2017 г.. С подозрением в краже Головко был доставлен в отдел полиции N17 в Нижнем Тагиле. 30 сентября из-за ухудшения самочувствия его увезли в больницу, где спустя три дня он скончался от травм. В декабре 2018 г. три полицейских были признаны виновными по ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий), но оправданы по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Так, один участник избиения получил три с половиной года колонии общего режима, второй - три года четыре месяца, третий - три года два месяца. В сентябре 2019 г. решением нижнетагильского суда бывших полицейских освободили условно-досрочно.