На Южном Урале чиновников заподозрили в служебном подлоге

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога при приемке работ по муниципальному контракту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в ноябре – декабре 2020 г. должностными лицами администрации Бердяушского городского поселения Саткинского района были внесены заведомо ложные сведения в акты приемки выполненных работ по муниципальному контракту на ремонт оборудования в котельных.

Подрядчику была произведена оплата, однако он не в полном объеме выполнил работы.

В настоящий момент устанавливаются виновные должностные лица.