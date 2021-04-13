13 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
ДТП в городе Каменск-Уральский напротив дома №43 по улице Алюминиевой (2021) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На Среднем Урале ищут очевидцев ДТП, в котором погиб двухлетний ребенок

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В Свердловской области ГИБДД разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб маленький ребенок.

Напомним, трагедия произошла около 22 часов 11 апреля в городе Каменск-Уральский напротив дома №43 по улице Алюминиевой. Столкнулись "Форд Мондео" и "Форд Орион". В результате сильнейших ударов двухлетний мальчик, который находился на заднем сидении "Ориона", вылетел через заднее стекло машины и упал на газон. Спустя шесть часов он скончался в реанимационном отделении, не приходя в сознание.

Также травмы получили водитель и 23-летняя девушка. Их госпитализировали.

ДТП в городе Каменск-Уральский напротив дома №43 по улице Алюминиевой(2021)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, для выяснения всех обстоятельств ДТП необходима помощь очевидцев, в том числе пешеходов, которые в этот момент находились рядом с местом аварии.

"Их просят обратиться в отдел ГИБДД МО МВД России "Каменск-Уральский" по адресу: улица Рябова, 4а, кабинет №4, либо позвонить по телефону: (3439) 32-33-45, 8-999-368-04-16 (дежурная часть, круглосуточно)", - добавили в ведомстве.

ДТП в городе Каменск-Уральский напротив дома №43 по улице Алюминиевой(2021)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

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На Среднем Урале ищут очевидцев ДТП, в котором погиб двухлетний ребенок

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Теги: Каменск-Уральский, ДТП, очевидцы, розыск



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Ранее 12.04.2021 08:39 Мск В Каменске-Уральском в результате ДТП погиб 2-летний ребенок

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