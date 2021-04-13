13 Апреля 2021
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Политика В России
Пустое кресло, депутат, чиновник, бюрократия (2017) | Фото: odintsovo.info

Мишустин назначил Осьмакова первым замглавы Минпромторга

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого замглавы Минпромторга Сергея Цыба. На его место назначен Василий Осьмаков, который занимал пост заместителя министра промышленности и торговли.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Новыми заместителями главы Минпромторга назначены Василий Шпак, до этого занимавший пост директора департамента радиоэлектронной промышленности, и Алексей Ученов, ранее - директор департамента стратегического развития и корпоративной политики.

По слухам, на должность первого зама министра промышленности претендовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в случае своего ухода из региона.

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Мишустин назначил Осьмакова первым замглавы Минпромторга

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Теги: минпромторг, сергей цыб, василий осьмаков



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