Мишустин назначил Осьмакова первым замглавы Минпромторга

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого замглавы Минпромторга Сергея Цыба. На его место назначен Василий Осьмаков, который занимал пост заместителя министра промышленности и торговли.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Новыми заместителями главы Минпромторга назначены Василий Шпак, до этого занимавший пост директора департамента радиоэлектронной промышленности, и Алексей Ученов, ранее - директор департамента стратегического развития и корпоративной политики.

По слухам, на должность первого зама министра промышленности претендовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в случае своего ухода из региона.