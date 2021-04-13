Мишустин назначил Осьмакова первым замглавы Минпромторга
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого замглавы Минпромторга Сергея Цыба. На его место назначен Василий Осьмаков, который занимал пост заместителя министра промышленности и торговли.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Новыми заместителями главы Минпромторга назначены Василий Шпак, до этого занимавший пост директора департамента радиоэлектронной промышленности, и Алексей Ученов, ранее - директор департамента стратегического развития и корпоративной политики.
По слухам, на должность первого зама министра промышленности претендовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в случае своего ухода из региона.