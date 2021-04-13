13 Апреля 2021
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Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске появится программа по ремонту, реконструкции и созданию пешеходных зон

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Глава Нижневартовска Василий Тихонов в компании свого заместителя, директора департаменте ЖКХ Максима Коротаева проверил состояние городских улиц, пешеходных зон и тротуаров. Коммунальные службы продолжают работать в круглосуточном режиме, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Специализированная техника чистит и вывозит остатки снега на полигон, производит откачку воды, чтобы не допустить подтопления территорий. При необходимости в месте образования луж коммунальщики выкладывают деревянные трапы. Ремонтируют аварийные участки, убирают дворы и общественные пространства от мусора. По словам Коротаева, большое количество обращений от жителей города поступает по поводу образования луж в районе подходов к школам и детским садам. Со скоплением воды вблизи школы №11 и садика № 54 справились в районе дома №14А на Комсомольском бульваре в краткие сроки.

В ходе рабочей поездки посетили ещё две подобные точки – пространства возле гимназии №1 и средней школы №5. Техника периодически работала здесь в течение всей последней недели. По мнению Тихонова, подход в решении вопросов приведения в порядок пешеходных зон необходимо сделать комплексным.

"Сегодня в Нижневартовске есть пешеходные зоны, которые доставляют жителям неудобства, особенно это ощущается в весенне-осенний период, - прокомментировал Василий Тихонов. – По результатам нашей поездки дал поручение куратору системы ЖХК Максиму Коротаеву проработать вопрос создания отдельной программы по ремонту, реконструкции и созданию пешеходных зон, либо внести в существующую программу соответствующие изменения и ежегодно приводить в порядок определенное количество тротуаров".

Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Одной из первых точек для реконструкции может стать тротуар на улице Мира напротив рынка "Сибирский балаган". Коротаев полагает, пешеходная зона находится ниже зелёных зон.

"Вода с газона со стороны дороги и с зеленой зоны со стороны жилых домов во время обильного таяния снега стекает на тротуар, - сказал он. – Решить проблему здесь можно только подняв тротуар, то есть необходима его реконструкция. Сегодня мы на данном участке убираем воду и днём, и ночью, это одна из центральных городских улиц. Пешеходный трафик здесь высок".

Аналогичная ситуация складывается на пешеходной зоне, ведущая к взрослой поликлинике №3, которую также посетили в ходе рабочей поездки. Пешеходные зоны как во дворах, так и на улично-дорожной сети требуют отдельного внимания.

Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

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В Нижневартовске появится программа по ремонту, реконструкции и созданию пешеходных зон

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Теги: Василий Тихонов, Максим Коротаев, уборка



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