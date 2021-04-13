13 Апреля 2021
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Строительство метро в Челябинске (2020) | Фото: Челябметрострой

В Челябинске выбрали подрядчика для содержания метро

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В Челябинске выбрали подрядчика для обслуживания первого пускового участка первой линии метрополитена. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Аукцион на выполнение строительно-монтажных работ на объекте первого пускового участка первой линии метрополитена от станции "Тракторозаводская" до станции "Проспект Победы" был объявлен в конце марта текущего года. Заказчиком закупки является управление капитального строительства администрации Челябинска. Начальная цена контракта – 199 млн руб.

Победителем стала компания из Сочи – ЗАО "Южное горно-строительное управление". Она готова выполнить работы за 171 млн рублей.

Напомним, Челябинское УФАС дважды отменяло итоги аукциона по выбору подрядчика для обслуживания метрополитена.

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В Челябинске выбрали подрядчика для содержания метро

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Теги: метро, обслуживание, аукцион, контракт,



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