В Нижневартовске представили снятый на губернаторский грант фильм "Взрослеть можно по-разному"

Добавить источник в

Творческий коллектив в лице Центральной детской библиотеки "Читай-город", медиаклуба "Режим полёта", МБУ "Библиотечно-информационная система" и Нижневартовской организации работников культуры "Просвет" представил депутату думы Югры Наталье Западновой документальный фильм "Взрослеть можно по-разному". Проект осуществлён на средства гранта губернатора, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Идея проекта – узнать, понять и рассказать своим ровесникам о жизни детей и подростков в годы Великой Отечественной войны на территории Югры. Творческая команда познакомилась с очевидцами событий военного времени, педагогами, краеведами, историками, посетила учреждения сферы культуры и образования города, изучила литературу на данную тему, а также приобрела опыт создания видеоконтента. Западнова во время презентации фильма в Центральной детской библиотеке "Читай-город" отметила, что "лента сделана с огромной душой, желанием проникнуть в истоки истории города Нижневартовска".

"Фильм тронул мою душу. Авторы – молодые ребята, наставники библиотечного медиаклуба "Режим полёта", подняли важную тему – взросление детей, рассказали о том, как это было во время войны, - поделилась впечатлениями Наталья Западнова. – Каждый, кто появлялся на экране, – люди из моего детства, кто-то общался с бабушкой и дедушкой, кто-то – с родителями. Например, Нинель Ламбина – подруга моей мамы, женщина со сложной судьбой, которая с достоинством перенесла все трудности, а сейчас окружена любовью многочисленных детей и внуков. Евдокия Максимова – одноклассница моего папы, они вместе росли и начинали работать. Евдокия Петровна стала прекрасным директором школы, профессиональным педагогом, вывела восьмую школу в лидеры среди образовательных учреждений города".

Фильм рассказывает широкому кругу зрителей о жизни детей и подростков региона в годы войны, на воспитание бережного отношения к истории края. Участники проекта благодарят сотрудников музеев, учителей, старожилов Нижневартовска, представителей средств массовой информации за помощь в создании фильма, а также губернатора Наталью Комарову за поддержку проекта.