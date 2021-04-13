Экс-главу фабрики "Меньшевик", оправданного по делу об убийстве, вновь задержали

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Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего директора фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, он задержан.

По данным "Интерфакса", дело возбуждено по статье "покушение на убийство двух или более лиц в связи с их служебной деятельностью".

Аверьянову вменяют покушение на убийство троих человек, в том числе главы ООО "ДХА" и столичного пристава. Вину он не признает.

Напомним, в феврале прошлого года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных оправдал Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника фабрики "Меньшевик".

В конце января Аверьянов был признан присяжными невиновным по делу о стрельбе на фабрике в декабре 2017 года. Его освободили из-под стражи в зале суда. Из решения присяжных следует, что убийство охранника произошло не для того, чтобы помешать работе судебных приставов.

Напомним, утром 27 декабря 2017 года бывший хозяин "Меньшевика" Илья Аверьянов устроил стрельбу на фабрике, убив одного человека, и скрылся. Причиной стрельбы стало появление на предприятии судебных приставов по делу о банкротстве "Меньшевика". Претензии предъявил бизнесмен Шамсутдин Раджабов, владеющий несколькими бизнесами, с которыми ранее судился "Меньшевик".