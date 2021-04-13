Патриарх Кирилл провел первое в 2021 году очное заседание Священного Синода РПЦ

Патриарх Кирилл возглавил сегодня первое в 2021 году очное заседание Священного Синода РПЦ. Совещание прошло в Тронном зале патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве, передает пресс-служба Патриарха. Сам глава РПЦ был в медицинской маске, его примеру последовали и другие участники заседания, среди которых был митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и другие.