В Югре от коронавируса привились свыше 80 тысяч человек

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В Югре показатель заболеваемости коронавирусом снизился на 11%. В регионе сохраняется положительная динамика превышения количества выздоровевших от COVID-19 над числом случаев заражения инфекцией.

Об этом было объявлено сегодня на заседании оперштаба, передает корреспондент Накануне.RU.

Продолжается вакцинация населения. До конца недели в Югру поступит еще около 63 тыс. доз вакцины от коронавируса. В настоящий момент завершили вакцинацию 56,4 тыс. человек, первым компонентом вакцины привились 88,8 тыс. человек. Свыше 26 тыс. югорчан, привившихся от коронавируса - люди старше 60 лет.

По поручению губернатора Натальи Комаровой профильные департаменты и власти муниципалитетов организуют дополнительное информирование югорчан о преимуществах вакцинации от COVID-19.