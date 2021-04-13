В Свердловской области 7-летний мальчик захлебнулся, провалившись под лед

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В поселке Красноармейский города Асбеста произошел несчастный случай, в результате которого погиб 7-летний мальчик. Ребенок повалился под лед и его унесло течением.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, инцидент произошел 9 апреля, когда мальчик вместе с двумя товарищами отправился кататься на велосипеде после школы. Дети поехали на окраину поселка в район моста через реку Островную, где под проезжей частью автодороги располагается труба-протока. Мальчик подошел к реке, чтобы помыть руки, однако в этот момент поскользнулся и упал в воду. В результате ребенка затянуло под лед, из-под которого его пытались вытащить товарищи.

"Семья, в которой проживал погибший мальчик, на учете в полиции не состоит. Даниил - так зовут ребенка – воспитывался отцом, дедушкой и бабушкой. Его мать проживает отдельно от семьи, но родительских прав не лишена. Трагедия произошла в районе автодороги поселок Красноармейский – село Островное. Водоотводная дренажная труба установлена под дорогой, чтобы с полей уходили весенние талые воды. В трубе часть льда уже растаяла, а часть – нет. Если бы на обратной стороне трубы лед растаял, Даниила снесло бы быстрым течением, и он остался бы жив, но в конце трубы лед был еще крепкий, и под него мальчик ушел, захлебнувшись, - рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых.

Когда дети не смогли помочь другу, один из них направился к своей матери, которая побежала на место происшествия, и по пути остановила проезжавшую мимо машину, попросив водителя помочь. Мужчина нырнул в реку и достал мальчика. К этому времени на место приехал отец пострадавшего и на своей машине повез в больницу. По пути мужчина встретил карету "скорой помощи", которая была вызвана ранее. Медики стали проводить ребенку реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти жизнь мальчика не удалось.

"Дабы после случившегося подобные ЧП не повторялись, руководством ОВД Асбеста в адрес собственника дороги направлено официальное письмо с требованием установить ограждения на этом участке, для ограничения доступа лиц к опасной трубе, но чиновники пока не спешат выполнить предписание сотрудников МВД. Вероятно, если бы такая беда пришла к ним в семью, не дай Бог, конечно, уже бы давно обезопасили этот участок", - отметил полковник Горелых.

На данный момент следствие устанавливает все детали произошедшего, а также причины, по которым произошла трагедия. Для определения точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.