В Свердловской области 7-летний мальчик захлебнулся, провалившись под лед

13 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Товарищ главный конструктор

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Мост через реку Островная в поселке Красноармейский города Асбеста (2021) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

В Свердловской области 7-летний мальчик захлебнулся, провалившись под лед

Добавить источник в

В поселке Красноармейский города Асбеста произошел несчастный случай, в результате которого погиб 7-летний мальчик. Ребенок повалился под лед и его унесло течением.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, инцидент произошел 9 апреля, когда мальчик вместе с двумя товарищами отправился кататься на велосипеде после школы. Дети поехали на окраину поселка в район моста через реку Островную, где под проезжей частью автодороги располагается труба-протока. Мальчик подошел к реке, чтобы помыть руки, однако в этот момент поскользнулся и упал в воду. В результате ребенка затянуло под лед, из-под которого его пытались вытащить товарищи.

Мост через реку Островная в поселке Красноармейский города Асбеста(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

"Семья, в которой проживал погибший мальчик, на учете в полиции не состоит. Даниил - так зовут ребенка – воспитывался отцом, дедушкой и бабушкой. Его мать проживает отдельно от семьи, но родительских прав не лишена. Трагедия произошла в районе автодороги поселок Красноармейский – село Островное. Водоотводная дренажная труба установлена под дорогой, чтобы с полей уходили весенние талые воды. В трубе часть льда уже растаяла, а часть – нет. Если бы на обратной стороне трубы лед растаял, Даниила снесло бы быстрым течением, и он остался бы жив, но в конце трубы лед был еще крепкий, и под него мальчик ушел, захлебнувшись, - рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых.

Когда дети не смогли помочь другу, один из них направился к своей матери, которая побежала на место происшествия, и по пути остановила проезжавшую мимо машину, попросив водителя помочь. Мужчина нырнул в реку и достал мальчика. К этому времени на место приехал отец пострадавшего и на своей машине повез в больницу. По пути мужчина встретил карету "скорой помощи", которая была вызвана ранее. Медики стали проводить ребенку реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти жизнь мальчика не удалось.

"Дабы после случившегося подобные ЧП не повторялись, руководством ОВД Асбеста в адрес собственника дороги направлено официальное письмо с требованием установить ограждения на этом участке, для ограничения доступа лиц к опасной трубе, но чиновники пока не спешат выполнить предписание сотрудников МВД. Вероятно, если бы такая беда пришла к ним в семью, не дай Бог, конечно, уже бы давно обезопасили этот участок", - отметил полковник Горелых.

Мост через реку Островная в поселке Красноармейский города Асбеста(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

На данный момент следствие устанавливает все детали произошедшего, а также причины, по которым произошла трагедия. Для определения точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Свердловской области 7-летний мальчик захлебнулся, провалившись под лед

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Красноармейский, Асбест, труба, лед, утопление, ребенок



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети