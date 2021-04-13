Медицинские власти США рекомендовали приостановить применение вакцины от Johnson & Johnson

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Федеральные агентства здравоохранения США во вторник рекомендовало приостановить использование однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson против COVID-19 после того, как у шести реципиентов развилось редкое заболевание, связанное с образованием тромбов, передает Reuters.

Завтра Центр по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) проведет консультативное совещание по этим случаям.

Все шесть вакцинированных это женщины в возрасте от 18 до 48 лет. Одна женщина умерла, а вторая в Небраске была госпитализирована в критическом состоянии, сообщает New York Times со ссылкой на официальных лиц.

Агентство по здравоохранению и ЦКПЗ в совместном заявлении заявили, что побочные эффекты от вакцины в целом крайне редки.

По состоянию на 12 апреля в США было введено более 6,8 млн доз вакцины Johnson & Johnson.