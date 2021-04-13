Заключение мирового соглашения по строительству пермского зоопарка перенесено

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Арбитражный суд Прикамья отложил рассмотрение проекта мирового соглашения между "Управлением капитального строительства Пермского края" и "РЖДстрой" по строительству пермского зоопарка, сообщили Накануне.RU в суде.

Заседание отложено до 19 мая.

Напомним, контракт на строительство первой очереди зоопарка был заключен в январе 2017 г. Стоимость работ составила 1,8 млрд руб. Срок окончания выполнения работ по контракту — март 2018 года. Отставание от графика составляет три года. 13 января 2020 года строительство зоопарка было остановлено на неопределенный срок — до окончания проведения экспертиз и рассмотрения дела в арбитражном суде. Инспекция Госстройнадзора выдала краевому УКСу предписание о необходимости приостановки генеральным подрядчиком строительства шести вольеров, при возведении которых были допущены нарушения. "РЖДстрой" должно устранить недостатки и только после этого завершить строительство вольеров: для белых медведей (2 вольера), ночных животных, барса, леопарда, птиц.