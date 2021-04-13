"Давайте приучим людей своими мозгами работать": еще один парламентарий не доволен "нытьём" россиян, лишившихся Турции

13 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Товарищ главный конструктор

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России За рубежом Москва
(2018) | Фото: Госдума РФ

"Давайте приучим людей своими мозгами работать": еще один парламентарий не доволен "нытьём" россиян, лишившихся Турции

Добавить источник в

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко последовал тренду, заданному зампредом СФ Константином Косачевым. Он решил убедить россиян, что им не надо в Турцию не потому, что там коронавирус, а потому, что турки производят беспилотники для украинской армии. Он предложил закрыть Турцию на все лето, потому что у турков "медицины нет, все раздроблено, у них тяжелая ситуация [с заболеваемостью коронавирусом], инфраструктура разрушена" (цитата по ТАСС).

Член партии "Единая Россия" считает, что россиянам не стоит дожидаться ограничений "сверху": они сами должны отказываться от визитов в Турцию: "Зачем нам знать - закрыли - не закрыли. Нам просто ехать туда не надо, и все. Давайте людей приучим своими мозгами работать, а не в зависимости от того, летают самолеты в Турцию или не летают".

Онищенко напомнил о членстве Турции в НАТО, непризнании ею Крыма как части России и о турецко-украинском соглашении о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии. "Вот на наши деньги эти беспилотники там делаются. Наши люди, если они не хотят о своем здоровье думать, пусть хотя бы подумают о том, что их деньгами будет оплачено вот это все", - подчеркнул он.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Давайте приучим людей своими мозгами работать": еще один парламентарий не доволен "нытьём" россиян, лишившихся Турции

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: геннадий онищенко, турция, константин косачев, политика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети