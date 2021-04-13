"Давайте приучим людей своими мозгами работать": еще один парламентарий не доволен "нытьём" россиян, лишившихся Турции

Добавить источник в

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко последовал тренду, заданному зампредом СФ Константином Косачевым. Он решил убедить россиян, что им не надо в Турцию не потому, что там коронавирус, а потому, что турки производят беспилотники для украинской армии. Он предложил закрыть Турцию на все лето, потому что у турков "медицины нет, все раздроблено, у них тяжелая ситуация [с заболеваемостью коронавирусом], инфраструктура разрушена" (цитата по ТАСС).

Член партии "Единая Россия" считает, что россиянам не стоит дожидаться ограничений "сверху": они сами должны отказываться от визитов в Турцию: "Зачем нам знать - закрыли - не закрыли. Нам просто ехать туда не надо, и все. Давайте людей приучим своими мозгами работать, а не в зависимости от того, летают самолеты в Турцию или не летают".

Онищенко напомнил о членстве Турции в НАТО, непризнании ею Крыма как части России и о турецко-украинском соглашении о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии. "Вот на наши деньги эти беспилотники там делаются. Наши люди, если они не хотят о своем здоровье думать, пусть хотя бы подумают о том, что их деньгами будет оплачено вот это все", - подчеркнул он.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.