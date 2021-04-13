"Давайте приучим людей своими мозгами работать": еще один парламентарий не доволен "нытьём" россиян, лишившихся Турции
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко последовал тренду, заданному зампредом СФ Константином Косачевым. Он решил убедить россиян, что им не надо в Турцию не потому, что там коронавирус, а потому, что турки производят беспилотники для украинской армии. Он предложил закрыть Турцию на все лето, потому что у турков "медицины нет, все раздроблено, у них тяжелая ситуация [с заболеваемостью коронавирусом], инфраструктура разрушена" (цитата по ТАСС).
Член партии "Единая Россия" считает, что россиянам не стоит дожидаться ограничений "сверху": они сами должны отказываться от визитов в Турцию: "Зачем нам знать - закрыли - не закрыли. Нам просто ехать туда не надо, и все. Давайте людей приучим своими мозгами работать, а не в зависимости от того, летают самолеты в Турцию или не летают".
Онищенко напомнил о членстве Турции в НАТО, непризнании ею Крыма как части России и о турецко-украинском соглашении о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии. "Вот на наши деньги эти беспилотники там делаются. Наши люди, если они не хотят о своем здоровье думать, пусть хотя бы подумают о том, что их деньгами будет оплачено вот это все", - подчеркнул он.
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