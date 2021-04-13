13 Апреля 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
пожар пепелище (2008) | Фото: Накануне.ru

На Ямале чиновникам вменяют халатность - не сохранили дом ценой в 6 миллионов

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В Тазовском сотрудникам муниципального "Центра по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района" вменили халатность с ущербом в 6 млн руб., сообщили Накануне.RU в ямальском окружном управлении СКР.

По данным следствия, в 2016 г. "Центр" и коммерческая организация заключили муниципальный контракт на поставку деревянных брусовых домов за счёт средств из бюджета Тазовского района. Согласно акту сдачи-приемки товара, учреждением принят домокомплект. Потом он бессрочно и в безвозмездное пользование передан двум гражданам, которые должны были застраховать полученное имущество.

Однако в ноябре 2019 г. случившийся на фактории Юрибей пожар уничтожил здание. Это произошло, полагает следствие, из-за того, что сотрудники "Центра" невнимательно отнеслись к своим обязанностям и не следили как за сохранностью здания, так и за его страхованием. Сумма ущерба – 6 млн руб. Им вменили халатность.

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На Ямале чиновникам вменяют халатность - не сохранили дом ценой в 6 миллионов

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Теги: фактория, Юрибей, дом, халатность



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