Власти Белоруссии объявили о начале третьей волны эпидемии в стране

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О начале третьей волне эпидемии коронавируса в Белоруссии сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан. "У нас в республике начинается очередной подъем заболеваемости инфекцией - мы это называем началом третьей волны", - цитирует чиновницу "БелТА".

Пресс-служба белорусского Минздрава тоже подтвердила рост заболеваемости, в том числе пневмоний тяжелого течения.

"Учитывая рост заболеваемости инфекцией COVID-19, расслабляться и игнорировать рекомендации врачей по соблюдению масочного режима и физического дистанцирования не стоит. С наступлением теплой погоды как никогда важно минимизировать риски заражения инфекцией", - говорится в сообщении ведомства.

Пока в Белоруссии одним компонентом вакцины от коронавируса привито 129 тыс. человек, двумя – 41 тыс. человек.