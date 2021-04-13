13 Апреля 2021
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Общество За рубежом
(2004) |

Израиль намерен разрешить въезд вакцинированным и переболевшим туристам

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Израиль планирует с 23 мая начать принимать иностранных туристов, имеющих антитела после болезни или прививки от коронавируса. Об этом сообщил департамент министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, пишет "Интерфакс".

На первом этапе в страну будут пускать небольшие группы, затем будет изучена возможность увеличения туристического потока и допуск индивидуальных путешественников.

Все туристы должны будут пройти тест ПЦР перед посадкой на рейс, а также повторить процедуру и сделать серологический тест по прибытии в аэропорт Бен-Гурион.

Ранее сообщалось, что власти Израиля не против начать с Россией переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

Российское посольство в Тель-Авиве подтверждало информацию о возможном начале диалога, но также отметило, что пока в Израиле российскую вакцину "Спутник V" не одобрили, а без этого едва ли возможно взаимное признание. Вакцинацию Израиль проводит американской вакциной от Pfizer-bioNTech, которая в России пока тоже не одобрена.

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Израиль намерен разрешить въезд вакцинированным и переболевшим туристам

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Теги: израиль, туристы, вакцина, коронавирус



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