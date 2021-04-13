13 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
окно, ребенок, мягкая игрушка (2018) | Фото: arnapress.kz

"Несчастные случаи из-за невнимательности взрослых". Полиция Екатеринбурга выпустила рекомендации для недопущения падения детей из окон

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После несчастного случая, произошедшего накануне вечером в районе ЖБИ (Екатеринбург), городская полиция выпустила рекомендации по недопущению выпадения детей из окон.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, наиболее частой причиной несчастных случаев становятся невнимательность взрослых, а также москитные сетки, которые создают лишь видимость барьера, а, следовательно, и безопасности.

"Уважаемые родители, помните, что Вы отвечаете за жизнь и здоровье своих детей! Беспечное отношение и невнимательность к своему ребёнку могут обернуться трагедией для семьи и юридической ответственностью для вас самих", - заявили правоохранители.

В связи с этим жителям Екатеринбурга рекомендуется:

- Не оставлять ребенка дома без присмотра;

- Использовать на окнах решетки или специальные замки (блокираторы, детские замки, ограничители, цепочки);

- Не оставлять окна и балконные двери открытыми. Использовать верхние форточки или вертикальный режим проветривания;

- Отодвинуть кровати, стулья и другие предметы мебели от окон, что предотвратит случайное попадание ребенка на подоконник;

- Не показывать ребенку, как открывать окно. Чем позднее он научиться открывать окно самостоятельно, тем безопаснее будет его нахождение в квартире;

- Не держать маленького ребенка на руках у раскрытого окна, поскольку он может вырваться, увидев что-нибудь интересное;

- Объясните детям, что открытое окно – это опасно;

- Помнить, что москитная сетка не предназначена для защиты от падений. Она не выдерживает веса маленького ребенка. В связи с этим ребенку нужно объяснить, что на москитную сетку опираться нельзя.

Напомним, что вчера вечером из окна шестого этажа одной из многоэтажек на улице Сиреневый бульвар выпал мальчик 2015 г.р. Ребенок находился в одной комнате с родителями, пока взрослые не вышли на кухню. Тогда мальчик вышел на балкон, оперся на москитную сетку и выпал и окна. В результате несовершеннолетний получил множество травм различной степени тяжести. с которыми и бал госпитализирован.

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"Несчастные случаи из-за невнимательности взрослых". Полиция Екатеринбурга выпустила рекомендации для недопущения падения детей из окон

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Теги: ребенок, окно, рекомендации, падение



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