13 Апреля 2021
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Общество За рубежом
Резервуары с водой на японской АЭС Фукусима (2021) | Фото: Kyodo news

Япония сбросит радиоактивную воду с Фукусимы, несмотря на протесты соседей и собственных рыбаков

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Правительство Японии решило сбросить радиоактивную воду с АЭС Фукусима в Тихий океан, решив, что она не представляет угрозы для безопасности. При этом в Токио проигнорировали озабоченность не только стран-соседей, но и собственных рыбаков.

Фактический сброс воды начнётся не сразу, а примерно через два года, поскольку коммунальному предприятию Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. требуется время для установки оборудования и получения одобрения от регулирующих органов ядерной энергетики. Кроме того, как передаёт Kyodo News, вода будет очищаться и разбавляться. Очищение будет производиться с использованием передовой системы обработки жидкости (ALPS).

Ожидается, что в результате будет удалено большинство радиоактивных материалов, включая стронций и цезий. Однако в воде останется тритий, который, как утверждается, представляет небольшой риск для здоровья в низких концентрациях.

Согласно плану правительства, тритий будет разбавлен до уровня менее 1500 беккерелей на литр, что составляет одну 40-ю от концентрации, разрешенной японскими стандартами безопасности, и одной седьмой нормы Всемирной организации здравоохранения по питьевой воде.

Вода, закачиваемая в разрушенные реакторы на заводе в Фукусиме для охлаждения расплавленного топлива, начала смешиваться с дождевыми и грунтовыми водами и, соответственно, загрязнять их. Всего в резервуарах на территории АЭС хранится более 1,25 миллиона тонн радиоактивной воды. Ежедневно накапливается около 170 тонн, в итоге место в хранилищах должно закончится уже осенью следующего года, поэтому правительство ищет способы опустошить ёмкости.

Тем не менее, рыбаки в близлежащих районах справедливо опасаются, что сброс радиоактивных вод уничтожит доверие потребителей морепродуктов. Китайское издание Global Times обратилась к Ассоциации рыболовецких кооперативов Фукусимы (FCA), сотрудник которой по фамилии Савада сказал, что ассоциация никогда не меняла своей позиции и всегда выступала против того, чтобы правительство Японии сбрасывало воду в море. Поскольку японские рыбаки не оправились от опасений по поводу безопасности пищевых продуктов после катастрофы на Фукусиме, сброс радиоактивной воды усугубит эти опасения. По словам Савады, остаётся вопрос, как японские рыбаки будут зарабатывать на жизнь после сброса загрязнённых вод, и какие компенсации готово предоставить правительство.

С протестами выступили практически все соседи Страны Восходящего Солнца. Сброс загрязнённой воды осудил один из спикеров МИД КНР Чжао Лицзянь. Другой представитель китайского МИД Хуа Чуньин в личном блоге задалась вопросом "стала бы так поступать ответственная держава"? Стоит отметить, что солидарность с точкой зрения Пекина фактически проявили и на Тайване, который сейчас находится весьма в непростых отношениях с материковым Китаем. С недовольством выступила также Южная Корея. Корейское правительство в ответ ссылается на Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву, согласно которой страны обязаны воздерживаться от нанесения экологического ущерба соседним странам и должны делиться подробностями о том, как минимизировать ущерб, если они это сделают.

Однозначную поддержку действиям Токио высказали только в Соединённых Штатах. Госдепартаменте отметили, что Япония "взвесила варианты и последствия" и сохранила прозрачность своего решения.

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Япония сбросит радиоактивную воду с Фукусимы, несмотря на протесты соседей и собственных рыбаков

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Теги: Япония, АЭС, Фукусима



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