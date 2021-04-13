В Минфине заявили о "существенных разногласиях" с Нидерландами по вопросу двойного налогообложения

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Разногласия с Москвы и Амстердама настолько существенны, что российскому правительству пришлось внести в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об уходе от двойного налогообложения. "Да, есть разногласия с Нидерландами, поэтому мы и идем на такие крайние меры", - заявил замминистра финансов России Владимир Колычев на пленарном заседании нижней палаты парламента. Он добавил, что "с основными странами, где существовала офшоризация, соглашения были достигнуты".

Напомним, ранее пересмотр налоговых соглашений был успешно согласован с такими государствами как Кипр, Мальта и Люксембург. Но Амстердам настаивает на сохранение каналов вывода доходов из России в пользу компаний без реального экономического присутствия в Нидерландах.

В Минфине утверждают, что в 2017-2019 гг. в Нидерланды из России через выплату дивидендов и процентов было выведено более 1,2 трлн руб.