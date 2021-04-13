Депутату гордумы Киселеву снова назначили 30 часов обязательных работ за поддержку Навального

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Ленинский районный суд снова назначил еще 30 часов обязательных работ депутату гордумы Екатеринбурга Константину Киселеву, который признан виновным по ч. 5 ст. 20.2. КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Об этом сообщает правозащитница Дарья Беляева, присутствующая на судебном заседании.

Напомним, что Киселев принимал участие в митингах в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. Вчера депутата уже приговорили к 30 часам обязательных работ за поддержку оппозиционера 23 января. Сегодняшнее наказание относится к акции 31 января.

Еще в марте Киселев заявил, что не переживает из-за возможной "административки", а считает, что данный исход, напротив, пойдет на пользу городу и людям. По его словам, массовые репрессии стимулируют активность народа: увеличивают число добровольцев и волонтеров.

Напомним, что в апреле депутат екатеринбургской городской думы также получил штраф в 15 тыс. руб. за участие в форуме муниципальных депутатов в Москве.