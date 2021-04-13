Депутату гордумы Киселеву снова назначили 30 часов обязательных работ за поддержку Навального
Ленинский районный суд снова назначил еще 30 часов обязательных работ депутату гордумы Екатеринбурга Константину Киселеву, который признан виновным по ч. 5 ст. 20.2. КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Об этом сообщает правозащитница Дарья Беляева, присутствующая на судебном заседании.
Напомним, что Киселев принимал участие в митингах в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. Вчера депутата уже приговорили к 30 часам обязательных работ за поддержку оппозиционера 23 января. Сегодняшнее наказание относится к акции 31 января.
Еще в марте Киселев заявил, что не переживает из-за возможной "административки", а считает, что данный исход, напротив, пойдет на пользу городу и людям. По его словам, массовые репрессии стимулируют активность народа: увеличивают число добровольцев и волонтеров.
Напомним, что в апреле депутат екатеринбургской городской думы также получил штраф в 15 тыс. руб. за участие в форуме муниципальных депутатов в Москве.