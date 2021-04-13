Лондон предложил России принять участие в дознании по делу о смерти британки в Эймсбери

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Коронер (следователь) Хизер Халлетт, изучающая обстоятельства гибели в Эймсбери поданной Великобритании Дон Стерджес, намерена рассмотреть вопрос о причастности другой страны к отравлению.

Подозреваемые британской стороной в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов, а также любые "релевантные российские ведомства" могут подать заявку на участие в дознании по делу о смерти британки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление коронера.

Халлетт ссылается на заявления британской полиции и правительства, которые обвиняют Россию в отравлении Скрипалей, а Стерджесс считают случайной жертвой.

Напомним, летом 2018 года Дон Стерджерс умерла от воздействия "неизвестного вещества". Daily Mail сообщала, что люди, отравившиеся в Эймсбери, нашли флакон духов и распылили его на себя.

Ранее 45-летний британец Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко. В ходе беседы он попросил о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Сообщалось, что именно Роули подобрал флакон от духов, в котором якобы содержался нервно-паралитический газ "Новичок". Он подарил духи своей подруге Дон Стерджес. Сам Роули находился в критическом состоянии, полиция вела расследование версии об отравлении.