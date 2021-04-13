"ЮТэйр" после "закрытия" Турции вернёт пассажирам деньги за билеты

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"ЮТэйр" вернёт пассажирам деньги за билеты в Турцию после ограничения авиасообщения с этой страной, сообщил Накануне.RU перевозчик.

"В связи с решением оперштаба о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией, "ЮТэйр" с 15 апреля по 31 мая закрывает полеты и продажу билетов по маршрутам Грозный – Стамбул – Грозный, Махачкала – Стамбул – Махачкала, Москва – Занзибар – Москва. Пассажиры смогут обменять билеты на более поздние даты или получить денежные средства за вынужденный возврат", - сообщает "ЮТэйр".

Напомним, ранее туристы Югры и Ямала, купившие путёвки в Турцию, начали штурмовать офисы операторов, чтобы переоформить поездки или вернуть деньги.