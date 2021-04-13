13 Апреля 2021
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Общество В России
Коран (2010) | Фото:sunna.clan.su

Навальный подал в суд на руководство ИК, в которой сидит: ему не дают читать Коран

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Алексей Навальный подает в суд на руководство исправительной колонии, в которой находится. Причиной стал отказ в чтении Корана. Об этом сам Навальный сообщил в Instagram.

"Кто бы мог подумать, что первый раз я подам в суд на мою колонию из-за Корана. Да-да. Не из-за отказа допустить врача (причина моей голодовки), не из-за условий содержания, а из-за Священной Книги мусульман. Дело в том, что мне не дают мой Коран. И это бесит. Когда меня только посадили, я составил список улучшений самого себя, которые постараюсь сделать в заключении. Один из пунктов: глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка", - пишет Навальный.

Он объяснил, что решил "стать чемпионом Корана среди российских политиков-немусульман". Оппозиционер добавил, что его "развитие как христианина тоже требует изучения Корана".

По словам Навального, он привез в ИК-2 в Покрове "кучу книг" и еще заказал, чтобы ему прислали. Но пока ему не выдали ни одной, потому что литературу для заключенных требуется "проверять на экстремизм". Руководство колонии заявило, что этот процесс займет три месяца, а пока ему предложили посмотреть телевизор в отряде.

Навальный сообщил, что на 13-й день голодовки у него "очень философское" настроение, поэтому он написал очередное заявление начальнику и подал в суд.

"Это они еще не знают, что я и Тору с комментариями Раши себе заказал", - добавил он в заключении.

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Навальный подал в суд на руководство ИК, в которой сидит: ему не дают читать Коран

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Теги: алексей навальный, суд, коран, исправительная колония, экстремизм



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