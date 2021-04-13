"Волонтерскому движению нужен дом". Свердловский губернатор поддержал создание в регионе Дома добровольцев

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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал инициативу местного волонтера по созданию "Дома добровольцев" на базе областного медицинского колледжа. Решение было принято во время приема граждан губернатором.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, в ходе встречи волонтер и студент медицинского колледжа Дмитрий Тарасов поблагодарил Евгения Куйвашева за оказанную поддержку добровольцам в период пандемии. В частности, за организацию горячего питания, обеспечение средствами защиты и транспортом.

"Ни один регион, наверное, не оказывал волонтерам такой колоссальной поддержки, как Свердловская область. Евгений Владимирович, у нас идея, большая мечта по созданию Дома добровольцев. Мы могли бы там совместно учиться, проводить мероприятия, тренинги и мастер-классы", — рассказал Тарасов.

По его словам, волонтеры объединяются в одно большое сообщество под эгидой всероссийской акции "МыВместе", иим необходим свой дом, которым мог бы стать медицинский колледж на Крылова,2. Идею поддержала и директор учреждения Ирина Левинва, отметив, что здесь могли бы расположиться волонтерские штабы, музей добровольчества Свердловской области, а также call-центры различной направленности, в которых будут дежурить добровольцы.

Глава региона положительно отреагировал на предложение, поручив региональным министерствам здравоохранения и образования помочь с ее реализации. Первым шагом станет проверка самого помещения на предмет необходимости проведения ремонтных работ.

"Я хочу вас ещё раз поблагодарить за важную и нужную работу, которую вы делали в самый тяжёлый период 2020 года, и продолжаете делать. Конечно, нельзя оставить без внимания вашу просьбу. Особенно в Год медицинского работника, которым мы объявили 2021 год в Свердловской области", — сказал Евгений Куйвашев.

Губернатором также рассмотрены и другие обращения от местных жителей, по решению которых были даны соответствующие поручения.