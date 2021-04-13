"Волонтерскому движению нужен дом". Свердловский губернатор поддержал создание в регионе Дома добровольцев
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал инициативу местного волонтера по созданию "Дома добровольцев" на базе областного медицинского колледжа. Решение было принято во время приема граждан губернатором.
Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, в ходе встречи волонтер и студент медицинского колледжа Дмитрий Тарасов поблагодарил Евгения Куйвашева за оказанную поддержку добровольцам в период пандемии. В частности, за организацию горячего питания, обеспечение средствами защиты и транспортом.
"Ни один регион, наверное, не оказывал волонтерам такой колоссальной поддержки, как Свердловская область. Евгений Владимирович, у нас идея, большая мечта по созданию Дома добровольцев. Мы могли бы там совместно учиться, проводить мероприятия, тренинги и мастер-классы", — рассказал Тарасов.
По его словам, волонтеры объединяются в одно большое сообщество под эгидой всероссийской акции "МыВместе", иим необходим свой дом, которым мог бы стать медицинский колледж на Крылова,2. Идею поддержала и директор учреждения Ирина Левинва, отметив, что здесь могли бы расположиться волонтерские штабы, музей добровольчества Свердловской области, а также call-центры различной направленности, в которых будут дежурить добровольцы.
Глава региона положительно отреагировал на предложение, поручив региональным министерствам здравоохранения и образования помочь с ее реализации. Первым шагом станет проверка самого помещения на предмет необходимости проведения ремонтных работ.
"Я хочу вас ещё раз поблагодарить за важную и нужную работу, которую вы делали в самый тяжёлый период 2020 года, и продолжаете делать. Конечно, нельзя оставить без внимания вашу просьбу. Особенно в Год медицинского работника, которым мы объявили 2021 год в Свердловской области", — сказал Евгений Куйвашев.
Губернатором также рассмотрены и другие обращения от местных жителей, по решению которых были даны соответствующие поручения.