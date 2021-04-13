13 Апреля 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
официант ресторан счет заказ кафе общепит (2019) | Фото:Pixabay

В Югре продлят время работы заведений общепита

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В Югре могут продлить время работы заведений общепита. Об этом стало известно сегодня на заседании оперштаба автономного округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время заседания губернатор Югры Наталья Комарова поручила профильным ведомствам проработать этот вопрос.

"Поручаю департаменту экономического развития в сотрудничестве с предпринимательским сообществом по согласованию с Роспотребнадзором до 15 апреля 2021 года внести согласованное предложение в аппарат губернатора автономного округа по изменению режима работы этих организаций - по увеличению времени их работы", - заявила Наталья Комарова.

Сейчас кафе и рестораны ХМАО работают до 23.00.

Также губернатор Югры поручила согласовать открытие детских комнат.

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В Югре продлят время работы заведений общепита

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Теги: общепит, кафе, рестораны, работа общепита



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