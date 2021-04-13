В Госдуме предложили увеличить лимиты кредитов по сельской и семейной ипотеке

13 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Товарищ главный конструктор

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Госдуме предложили увеличить лимиты кредитов по сельской и семейной ипотеке

Добавить источник в

"Единая Россия" инициирует изменения параметров программ "Сельская ипотека" и "Семейная ипотека". В партии считают, что в обоих проектах можно увеличить лимиты, на которые выдается льготный кредит.

"Лимиты по "Сельской ипотеке" нуждаются в увеличении. Программа себя хорошо показала, она работает", - отметил на выступлении в Госдуме "единоросс" Александр Якубовский.

Он добавил, что и по "Семейной ипотеке" надо увеличивать лимит, поскольку ее часто берут многодетные семьи, а им найти жилье на 6 млн руб. очень сложно – оно едва ли будет подходящего метража.

Ранее Счетная палата России сообщала, что "Сельская ипотека" хоть и работает хорошо, но не на ту аудиторию, на которую рассчитана (поэтому в СП тоже видят необходимость корректировки параметров программы). "Только 4% заемщиков по программе – селяне, остальные являются городскими жителями. "Сельская ипотека недоступна для большинства жителей села", - заявил аудитор СП Алексей Каульбарс в Совете Федерации.

Между тем, в начале апреля стало известно, что у крупнейших российских банков, работавших по программе предоставления "Сельской ипотеки" под 3%, закончился лимит государственных субсидий по этому проекту (включая Сбербанк и Россельхозбанк).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Госдуме предложили увеличить лимиты кредитов по сельской и семейной ипотеке

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сельская ипотека, селяне, семейная ипотека



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети