В Госдуме предложили увеличить лимиты кредитов по сельской и семейной ипотеке

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"Единая Россия" инициирует изменения параметров программ "Сельская ипотека" и "Семейная ипотека". В партии считают, что в обоих проектах можно увеличить лимиты, на которые выдается льготный кредит.

"Лимиты по "Сельской ипотеке" нуждаются в увеличении. Программа себя хорошо показала, она работает", - отметил на выступлении в Госдуме "единоросс" Александр Якубовский.

Он добавил, что и по "Семейной ипотеке" надо увеличивать лимит, поскольку ее часто берут многодетные семьи, а им найти жилье на 6 млн руб. очень сложно – оно едва ли будет подходящего метража.

Ранее Счетная палата России сообщала, что "Сельская ипотека" хоть и работает хорошо, но не на ту аудиторию, на которую рассчитана (поэтому в СП тоже видят необходимость корректировки параметров программы). "Только 4% заемщиков по программе – селяне, остальные являются городскими жителями. "Сельская ипотека недоступна для большинства жителей села", - заявил аудитор СП Алексей Каульбарс в Совете Федерации.

Между тем, в начале апреля стало известно, что у крупнейших российских банков, работавших по программе предоставления "Сельской ипотеки" под 3%, закончился лимит государственных субсидий по этому проекту (включая Сбербанк и Россельхозбанк).