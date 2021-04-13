СМИ: Профессор МФТИ арестован по обвинению в госизмене

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Лефортовский районный суд арестовал на два месяца россиянина Николая Голубкина по подозрению в госизмене.

По статье 275 УК РФ ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным Mash, речь идет о 69-летнем профессоре МФТИ. Голубкин преподает аэродинамику больших скоростей и занимался исследованием гиперзвука. По делу проходят еще несколько фигурантов.

"Интерфакс" сообщает, что Голубкин являлся сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского. Он подозревается в передаче секретной информации одной из стран НАТО.

Ранее Мосгорсуд признал виновным гражданина России Сергея Петушкова в госизмене и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Детали уголовного дела неизвестны, в нем присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно".

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