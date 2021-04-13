13 Апреля 2021
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Наука и техника Свердловская область Уральский ФО
Уралэлектромедь (2021) | Фото: управление общественных связей УГМК

На предприятии УГМК планируют перерабатывать до 2 тысяч тонн сурьмяного концентрата в год

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АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) завершило первый этап строительства участка переработки сурьмяного концентрата мощностью 800 тонн в год. В планах – его увеличение.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, новый участок разместился на площадке отделения переработки промпродуктов химико-металлургического цеха. На участке смонтировано технологическое оборудование: электролизные ванны, терристорные преобразователи, мешалки, нутч-фильтр, баковое оборудование.

Установлена аспирационная система, приточная вентиляция, система энергообеспечения. Также ведется пуско-наладка системы технологического видеонаблюдения и автоматизации специалистами управления электронных систем "Уралэлектромеди" совместно с компанией УГМК-Телеком.

Уралэлектромедь(2021)|Фото: управление общественных связей УГМК

По словам начальника технического отдела АО "Уралэлектромедь" Константина Тимофеева, данный проект позволит предприятию решить сразу несколько задач. Во-первых, утилизировать отходы (шлак), которые образуются в ходе плавки в короткобарабанных печах филиала "Производство сплавов цветных металлов", тем самым снизив вредную нагрузку на окружающую среду. А во-вторых, из техногенного сырья предприятие сможет произвести около 140-150 тонн в год марочной сурьмы после выхода на проектную мощность и вернуть в оборот ряд других ценных компонентов с увеличением их общего извлечения в товарный продукт.

В данный момент управление проектных работ АО "Уралэлектромедь" ведет проектирование второго этапа участка с общей проектной мощностью переработки сурьмяного концентрата до 2 тысяч тонн в год.

Уралэлектромедь(2021)|Фото: управление общественных связей УГМК

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На предприятии УГМК планируют перерабатывать до 2 тысяч тонн сурьмяного концентрата в год

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Теги: Уралэлектромедь, переработка, УГМК



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