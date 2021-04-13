"Закон о котах": Госдума запретила забирать домашних питомцев за долги

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Госдума сегодня единогласно поддержала в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий забирать за долги домашних животных.

Автор законопроекта Владимир Бурматов ранее отмечал, что изъятие у должников домашних питомцев является фактически шантажом. При этом изъятые животные содержатся в ужасных условиях, да и те, кто забирают их, находятся в опасности. Не говоря уже о моральных (а иногда и физических) страданиях тех, у кого животное забрали. "Ничего общего с взысканием это не имеет. Мы предлагаем запретить взимание животных по исполнительным документам", - отметил Бурматов. Его коллега, глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заметил, что хоть этот проект и называют "законом о котах", на самом деле это закон о людях, об их взаимоотношениях, о пределах использования закона. Он отметил, что люди часто влезают в таких ситуациях в долги и идут на самые крайние меры, лишь бы вернуть настоящего члена семьи.

Бурматов добавил, что в законе будут исключения: запрет на изъятие не коснется животных, на которых их владельцы зарабатывают (например, цирковых пуделей), а также зверей, которых по закону об ответственном отношении к животным нельзя содержать в домах.