Санкт-Петербургский Союз ученых заявил об обмане по вопросу оплаты труда ученых

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Санкт-Петербургский Союз ученых призвал Правительство РФ признать провал в выполнении майских указов президента 2012 года в части повышения оплаты труда научным сотрудникам. Об этом сообщает "Русская народная линия".

В заявлении Союза говорится, что еще в апреле 2018 года на своей годичной конференции было принято заявление "Остановить обман", в котором разоблачались методы, применяемые бюрократией по имитации повышения зарплаты. И за три года ничего не изменилось. Модифицируются лишь способы имитации. Так, научные сотрудники переводятся на неполную ставку, увольняются, в статистику зарплат включают вознаграждения по грантам, работа по которым выполняется вне плана. При этом возможности грантового финансирования для большинства ученых постоянно сокращаются.

"Эти ухищрения не могут восприниматься научным сообществом иначе, чем обман общества и высшего руководства страны", - говорится в заявлении.

Чтобы положение изменилось к лучшему, сначала нужно честно признать провал майского указа 2012 года, уверены ученые.