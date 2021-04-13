13 Апреля 2021
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Спорт
стадион Камп Ноу, ФК Барселона, эмблема (2019) | Фото: Накануне.RU

"Барселона" возглавила список самых дорогих футбольных клубов мира

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Испанская "Барселона" возглавила список самых дорогих футбольных клубов мира. Новый рейтинг представил журнал Forbes.

Стоимость каталонского клуба оценили в 4,76 млрд долларов. На втором месте в списке числится мадридский "Реал" со стоимостью в 4,66 млрд долларов. Тройку замкнула мюнхенская "Бавария" – 4,22 млрд долларов. Следом в пятёрке идут английские "Манчестер Юнайтед" (4,2 млрд долларов) и "Ливерпуль" (4,1 млрд долларов). Всего же в первой десятке оказались шесть клубов английской Премьер-лиги (следом идут "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм"), а также один представитель Франции ("ПСЖ").

Отметим, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов UEFA возглавляющая список "Барселона" вылетела из турнира уже на стадии 1/8 финала.

ФК Барселона, форма, фан-шоп(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Барселона" возглавила список самых дорогих футбольных клубов мира

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Теги: Forbes, футбольные клубы, стоимость, Барселона



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