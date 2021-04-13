В Екатеринбурге водитель-экспедитор угнал машину, разобрал ее на запчасти и продал

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В Екатеринбурге полицейские раскрыли кражу автомобиля. К моменту, когда машину нашли, ее уже разобрали на запчасти.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в отдел полиции №14 обратился 47-летний мужчина и рассказал, что неизвестный похитил его "Ладу Ларгус", припаркованную у дома на проспекте Космонавтов. Ущерб он оценил в 690 тысяч рублей.

За дело взялись сыщики уголовного розыска, которые установили подозреваемого: им оказался 57-летний водитель-экспедитор одной из фирм, уже неоднократно судимый за кражу. Мужчину доставили в дежурную часть, где он не стал отпираться и во всем сознался.

По его словам, он похитил авто с целью его разбора и дальнейшей продажи запчастей. Часть машины угонщик успел реализовать, а полученные таким образом деньги потратил по своему усмотрению.

Сейчас против похитителя "Лады" возбуждено уголовное дело по статье о краже. Транспортное средство изъято. Мужчина задержан, ему грозит до шести лет лишения свободы.