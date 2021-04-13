Bloomberg: Правительство РФ, сидя в "секретном бункере", обсуждает вариант повышения налогов

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Bloomberg сообщает, что правительство РФ обдумывает несколько вариантов восстановления экономики после пандемии. В частности, рассматриваются использование средств Фонда национального благосостояния, смягчение бюджетного правила и повышение налогов.

Конкретные меры будут объявлены на ежегодном послании президента Федеральному собранию.

Причем, по данным источников издания, заседания ведутся в высокотехнологичном подвальном "бункере", расположенном через Москву-реку от здания правительства, "шутливо известном среди инсайдеров как "бункер". Отмечается, что объект имеет цифровое распознавание лиц на входе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о "секретном бункере". По его словам, послание готовится в Кремле.

Песков уточнил, что напротив Белого дома через реку - комплекс гостиницы "Украина". "Это тот самый координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован с учетом задач правительственной координации", - цитирует его РИА Новости.

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Место проведения мероприятия будет объявлено позже. Ранее послание президента всегда оглашалось в Кремле. Программное заявление главы государства, как ожидается, в этом году будет посвящено выходу из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, а также мерам поддержки.