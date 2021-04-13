"Сфотографируйте нас": Володин возмутился слухами, что на заседаниях в Госдуме присутствует не более ста депутатов

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Пленарное заседание Госдумы сегодня началось со скандала. Спикер палаты Вячеслав Володин, после того, как было зафиксировано "присутствие" в зале 401 депутата, рассказал о вопросах журналистов. "Сегодня меня спросили: один наш коллега утверждает, что в зале на заседании присутствует не более ста депутатов".

Потом Володин обратился к главам фракций и спросил: правда ли это? Глава ЛДПР Владимир Жириновский возмутился и призвал наказать за такие высказывания. Пикантность ситуации была в том, что этим самым "коллегой" оказался член фракции ЛДПР Сергей Иванов. Он заявил, что не стесняется огласки, а также упомянул о наличии у него видео. "Я помню, было принятие закона на 300 голосов, а в зале было меньше сотни. У меня видео есть", - сообщил Иванов.

"Сфотографируйте зал и отправьте тому журналисту, который подверг сомнению кворум наш. Почти в полном составе все фракции. Зачем дискредитировать парламент? У нас и так много вызовов. Начинаем изнутри разваливать. Заместители вот присутствуют – 100-процентная явка", - заявил Володин.