Форум "Здравоохранение Урала-2021": губернатор Евгений Куйвашев оценил новые медицинские технологии

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня открыл форум "Здравоохранение Урала-2021". По его словам, мероприятие востребовано медицинским сообществом, имеет практическую, актуальную направленность. Об этом сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

В условиях пандемии свердловская медицинская промышленность продемонстрировала умение оперативно реагировать на новые вызовы: в кратчайшие сроки был налажен выпуск продукции, необходимой для сохранения здоровья людей. Так, в дополнение к уже действующим производствам было запущено 18 новых линий по производству масок и антисептиков, специального медицинского оборудования.

Одна из задач выставки "Здравоохранение Урала" в этом году – повысить техническую оснащённость отрасли здравоохранения, а также предоставить специалистам актуальную информацию о новых технологиях.

В ходе знакомства с экспозицией Евгению Куйвашеву презентовали возможности современных реабилитационных технологий, в частности на стенде Свердловской областной клинической больницы представлен реабилитационный кинезио-тренажер нового поколения. На стенде ПАО Сбербанк была продемонстрирована работа голосового помощника Voice2Med, который автоматизирует процесс заполнения медицинских карт с помощью голоса. На выставке представлена в том числе крупная техника – на стенде "Группы Ермак" размещён передвижной фельдшерский пункт для использования в удалённых районах, а на стенде регионального управления МЧС – вертолётный модуль для эвакуации пострадавших.

"Мы системно и комплексно работаем над повышением качества и доступности медицинской помощи в регионе. 2020 год запомнится нам не только пандемией коронавируса. Уверен, он войдёт в историю как новый этап в развитии всей системы здравоохранения. Борьба с вирусной угрозой заставила нас посмотреть на ситуацию под другим углом, оценить новые риски, с которыми мы можем столкнуться. Ответом на эти вызовы стала программа "Общественное здоровье уральцев". Мы определили приоритетные направления работы. Это обеспечение надёжной защиты уральцев от любых вирусных и бактериальных болезней, укрепление научного и кадрового потенциала для борьбы с инфекционными заболеваниями. А также наращивание необходимой для этого производственной базы", – сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор также подчеркнул, что главными героями в течение года борьбы с коронавирусом стали медики, именно поэтому было принято решение объявить 2021 год в Свердловской области Годом медицинского работника.

Форум объединил 150 участников из разных городов России, 350 спикеров и экспертов. Деловая программа форума федерального уровня включает в себя 40 мероприятий. Планируется, что выставку посетят порядка 16 тысяч человек. Отметим, что мероприятие ориентировано не только на специалистов здравоохранения. Так, в рамках "Здравоохранение Урала" организована работа площадки "Городок здоровья", где все желающие могут пройти комплексное медицинское обследование, и получить консультации узких специалистов. Кроме того, побывать на приеме у врача можно на стендах медицинских учреждений. Например, на стенде областной детской клинической больницы работают терапевты, а на площадке Свердловского областного онкологического диспансера онкологом-дерматологом проводится диагностика новообразований на дерматоскопе.

Выставка "Здравоохранение Урала" будет работать до 16 апреля.