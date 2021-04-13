13 Апреля 2021
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Общество В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

"Правмир" раздул скандал в поддержку Навального и поддерживающего его священника

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Портал "Правмир" (то есть православие и мир) потребовал извинений от телеканала "Спас" за то, что на одном из эфиров в адрес протоиерея Алексия Уминского было высказано много резких слов за его поддержку отбывающего наказание Алексея Навального.
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Темой эфира было обращение о. Алексия о предоставлении Навальному медицинской помощи и призыв не превращать его тюремное заключение в пытку и издевательство.

"Я бы хотел обратиться в защиту и поддержку заключенного Алексея Навального. Для меня, как для священника, не имеет большого значения, как зовут заключенного, какую он носит фамилию, по какой статье он осужден. Но для меня имеют огромное значение слова Христа, который призывает к каждому человеку, находящемуся за решеткой, относиться как к Нему Самому", - говорится, в частности, в обращении о. Алексия.

Политолог Сергей Карнаухов заявил, что за поддержку Навального священник должен быть привлечен к уголовной ответственности. И это "преступник в рясе", который ведет Церковь в пропасть и занимается экстремизмом. Досталось и другим священникам, поддерживающим Навального под предлогом проявления милосердия. Как подчеркивает "Правмир", о. Алексию не дали ответить, а ведущий и другой гость, тоже священник, не прервали критику.

В итоге "Правмир" потребовал официальных извинений от телеканала "Спас" перед о. Алексеем, без чего он прекращает сотрудничество со "Спасом". И заявил, то такое извинение было принесено.

С точки зрения православного вероучения слова о. Алексия об отношении к Навальному верны. Но принципиальным обстоятельством является то, что "Правмир" является либеральным изданием и взывает об этом только по отношению к соответствующим персонам.

Православный публицист Михаил Тюренков тоже указывает, что "Правмир" защищает только либеральных священников и либеральную идеологию.

Скандал прокомментировал замглавы отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он написал, что позиция "Правмира" - это по существу призыв к цензуре официального церковного СМИ со стороны нецерковных людей, так как "Правмир" в Церкви никакого отношения не имеет. Он упомянул, что для "Спаса" сотрудничество с "Правмиром" нежелательно, так как последний последовательно занимает политически ангажированную позицию по многим общественным вопросам, что выводит его из разряда православных СМИ.

Так, Кипшидзе подчеркнул, что "Правмир" на своих страницах пропагандирует половые извращения, освещает деятельность этих "активистов", рекламирует соответствующие книги, дает слово людям, настроенным антицерковно, поощряет протесты, подстрекает к ним, в том числе с помощью либеральных священников, поощряет глумление над чувствами верующих, а также вынудил уйти своего сооснователя протоиерея Александра Ильяшенко, не согласного с редакционной политикой этого СМИ.

"Не так давно данный портал устами своих авторов заявлял, что оскорбить чьи-то чувства невозможно и вообще оскорбляться "не по-христиански". Но тут, когда пошла речь о протоиерее А. Уминском, сработала другая логика. Логика "для своих", - написал Кипшидзе.

В передаче, которой возмутился "Правмир", Карнаухов не исключил, что иностранные спецслужбы работают с либеральными представителями в духовенстве РПЦ.

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"Правмир" раздул скандал в поддержку Навального и поддерживающего его священника

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Теги: РПЦ, церковь, навальный



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