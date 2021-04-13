Госдума перенесла рассмотрение закона о запрете взыскания минимального дохода – у него появилась альтернатива

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Жаркие споры сегодня возникли в Госдуме вокруг законопроекта "единороссов", посвященного запрету на списание со счетов граждан в качестве исполнительного производства денег в размере одного среднероссийского МРОТ.

По словам главы комитета ГД по регламенту и контролю, одного из соавторов закона Ольги Савастьяновой, инициатива разрабатывалась еще в 2017 году, но несколько раз не прошла из-за отрицательных отзывов правительства. Но в марте 2021 года аналогичную инициативу выдвинул Владимир Путин и даже поручил председателю правительства Михаилу Мишустину проследить прохождение ее в парламенте до конца июня (в весеннюю сессию). После этого Госдума снова зашевелилась, а правительство уже одобрило согласованный проект "Единой России".

Предполагалось, что законопроект будет рассмотрен сегодня, но вмешалась "Справедливая Россия". Олег Нилов сообщил, что фракция вносила альтернативный закон, поэтому их надо рассматривать вместе. Глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников возразил, что у этих двух проектов разные механизмы исполнения, начались жаркие споры в зале. В итоге спикер Госдумы Вячеслав Володин, хоть его и обвинили при этом в "заигрывании" со "справедливороссами", предложил рассмотреть законопроекты вместе. В итоге проект "Единой России" был отозван в комитет, профильные комитеты взяли время до завтра, чтобы решить – являются ли эти инициативы альтернативными или нет. Даже если они придут к выводу, что это не параллельные законы, их рассмотрят завтра – просто по очереди.