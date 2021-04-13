13 Апреля 2021
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Спорт
Даниил Медведев (2020) | Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Российский теннисист Медведев сдал положительный тест на коронавирус

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Российский теннисист Даниил Медведев пропустит турнир серии "Мастерс" в Монте-Карло из-за положительного теста на коронавирус.

О положительном анализе второй ракетки мира сообщается в официальном твиттере Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В данный момент российский спортсмен помещён на самоизоляцию и находится под наблюдением медицинского штаба турнира и ATP. На турнире в Монте-Карло, который проходит с 11 по 18 апреля, Медведев должен был стартовать со второго круга.

Сам Медведев отметил, что сейчас сфокусируется на выздоровлении, чтобы поскорее вернуться в Тур.

Как отмечают СМИ, теперь под риском заражения находится и именитый испанец Рафаэль Надаль. Накануне, 12 апреля, он провёл совместную тренировку с Медведевым.

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Российский теннисист Медведев сдал положительный тест на коронавирус

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Теги: Даниил Медведев, тест, коронавирус



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