Российский теннисист Медведев сдал положительный тест на коронавирус

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Российский теннисист Даниил Медведев пропустит турнир серии "Мастерс" в Монте-Карло из-за положительного теста на коронавирус.

О положительном анализе второй ракетки мира сообщается в официальном твиттере Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Statement pic.twitter.com/S3N5NrdZMq — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) April 13, 2021

В данный момент российский спортсмен помещён на самоизоляцию и находится под наблюдением медицинского штаба турнира и ATP. На турнире в Монте-Карло, который проходит с 11 по 18 апреля, Медведев должен был стартовать со второго круга.

Сам Медведев отметил, что сейчас сфокусируется на выздоровлении, чтобы поскорее вернуться в Тур.

Как отмечают СМИ, теперь под риском заражения находится и именитый испанец Рафаэль Надаль. Накануне, 12 апреля, он провёл совместную тренировку с Медведевым.