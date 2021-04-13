РМК в 2020 году инвестировала в социальные проекты 2,4 млрд рублей

13 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Товарищ главный конструктор

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Челябинская область
бассейн (2021) | Фото: РМК

РМК в 2020 году инвестировала в социальные проекты 2,4 млрд рублей

Добавить источник в

Русская медная компания в 2020 году направила 2,44 млрд рублей на социальные проекты в регионах присутствия, увеличив объем инвестиций по сравнению с 2019 годом на 25%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Ключевые направления социальной политики компании – проектирование и строительство новых общественно значимых объектов (спорткомплексов, детских учреждений), а также развитие инфраструктуры и благоустройство территорий присутствия. В 2020 году РМК завершила возведение сразу нескольких новых сооружений.

В селе Варна Челябинской области открылся современный спорткомплекс с двумя бассейнами. Площадь комплекса – 2,5 тыс. кв.м., на которых также расположились тренажёрный зал и сауна. В Карабаше на месте старого рынка РМК построила торгово-развлекательный центр "Медь", где открылся кинотеатр с тремя залами и современным светозвуковым оборудованием.

бассейн(2021)|Фото: РМК

Также были запущены новые проекты по реконструкции – ремонт детских садов в Карабаше и Коркино, обновление коркинской лыжной базы "Берёзка", реконструкция памятника А.К. Сугоняеву в Карабаше и другие. Компания, кроме того, приняла участие в финансировании строительства Аллеи ветеранов и Центральной площади Карабаша и построила 5 хоккейных коробок в Челябинской области.

хоккейная коробка(2021)|Фото: РМК

На регулярной основе РМК инициирует и реализует собственные культурно-образовательные проекты: вручает первоклассникам портфели с канцелярскими принадлежностями, проводит конкурс для школьников "Измени свой город к лучшему", поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров. Одним из актуальных направлений работы в 2020-м году стало участие в борьбе с распространением COVID-19. С начала пандемии медицинские учреждения регионов присутствия РМК получили свыше 10 млн средств индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции и автомобили скорой помощи.

ТРК Медь(2021)|Фото: РМК

Как отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности АО "РМК" Анна Шабарова, за последние восемь лет вложения компании в социальную сферу регионов присутствия превысили 14 млрд рублей.

"И мы не останавливаемся на достигнутом, РМК запускает новые проекты и начинает строительство новых объектов. Это и современное жильё, и детские сады, и масштабные спортивные мероприятия", - подчеркнула она.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

РМК в 2020 году инвестировала в социальные проекты 2,4 млрд рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: РМК, инвестиции, социальные проекты, бассейн, ТРК,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети