РМК в 2020 году инвестировала в социальные проекты 2,4 млрд рублей

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Русская медная компания в 2020 году направила 2,44 млрд рублей на социальные проекты в регионах присутствия, увеличив объем инвестиций по сравнению с 2019 годом на 25%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Ключевые направления социальной политики компании – проектирование и строительство новых общественно значимых объектов (спорткомплексов, детских учреждений), а также развитие инфраструктуры и благоустройство территорий присутствия. В 2020 году РМК завершила возведение сразу нескольких новых сооружений.

В селе Варна Челябинской области открылся современный спорткомплекс с двумя бассейнами. Площадь комплекса – 2,5 тыс. кв.м., на которых также расположились тренажёрный зал и сауна. В Карабаше на месте старого рынка РМК построила торгово-развлекательный центр "Медь", где открылся кинотеатр с тремя залами и современным светозвуковым оборудованием.

Также были запущены новые проекты по реконструкции – ремонт детских садов в Карабаше и Коркино, обновление коркинской лыжной базы "Берёзка", реконструкция памятника А.К. Сугоняеву в Карабаше и другие. Компания, кроме того, приняла участие в финансировании строительства Аллеи ветеранов и Центральной площади Карабаша и построила 5 хоккейных коробок в Челябинской области.

На регулярной основе РМК инициирует и реализует собственные культурно-образовательные проекты: вручает первоклассникам портфели с канцелярскими принадлежностями, проводит конкурс для школьников "Измени свой город к лучшему", поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров. Одним из актуальных направлений работы в 2020-м году стало участие в борьбе с распространением COVID-19. С начала пандемии медицинские учреждения регионов присутствия РМК получили свыше 10 млн средств индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции и автомобили скорой помощи.

Как отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности АО "РМК" Анна Шабарова, за последние восемь лет вложения компании в социальную сферу регионов присутствия превысили 14 млрд рублей.

"И мы не останавливаемся на достигнутом, РМК запускает новые проекты и начинает строительство новых объектов. Это и современное жильё, и детские сады, и масштабные спортивные мероприятия", - подчеркнула она.