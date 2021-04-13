13 Апреля 2021
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Армия и ВПК Свердловская область
салют день города (2016) | Фото:vk.com

В честь Дня Победы залпы салюта прозвучат сразу с трех площадок Екатеринбурга

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Сразу на трех площадках Екатеринбурга, в честь Дня Победы, прогремит 30 залпов салюта. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО, оценить праздничную иллюминацию вблизи смогут жители Академического района (Преображенский парк), гости Ленинского парка "Уралмаш" и набережной "Динамо".

"Всего 9 мая будет произведено 30 залпов. Также небо над уральской столицей украсит фейерверк из сотен салютных изделий с красивыми названиями: "Фиалка", "Вега" и "Ассоль", - сообщили в ЦВО.

Первая тренировка для отработки слаженности и синхронности выстрела пройдет уже 16 апреля на полигоне "Свердловский" под Екатеринбургом. Несколько залпов с интервалом в 30 секунд выполнят расчеты 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 г.

Напомним, что в уральской столице определились с датой первой репетиции Парада Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим был составлен список и время перекрытия городских улиц. Также на территории Центрального военного округа сразу в четырех городах пройдут демонстрационные пролеты авиации. В мероприятии примут участие самолет и вертолеты армии ВВС и ПВО военного округа, а также Самарского филиала ЦСКА ВВС.

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В честь Дня Победы залпы салюта прозвучат сразу с трех площадок Екатеринбурга

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Теги: День Победы, ЦВО, салют



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