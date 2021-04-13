13 Апреля 2021
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Общество В России
Техосмотр автомобиля (2021) | Фото: Накануне.RU

В ГИБДД заявили о незащищенности фотографий автомобилей при техосмотре

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ГИБДД предупредила, что фотографии машин, прибывающих на техосмотр, которые делаются по новым правилам и передаются в базу данных МВД, ничем не защищены, пишет "Коммерсантъ".

Об этом говорится в письме заместителя начальника ГИБДД Николая Шеюхина в Минтранс. В частности, Шеюхин указывает, что есть угроза, что мошенники смогут загружать измененные файлы с фотографиями.

Эксперты отмечают, что существует много возможностей для загрузки фейков: редактирование снимков, а также замена номеров на фотографиях. Кроме того, есть программы, которые позволяют изменять метаданные файла.

Напомним, Правительство РФ перенесло с 1 марта на 1 октября 2021 года вступление в силу нового порядка техосмотра автомобилей.

Новый регламент техосмотра предусматривает, например, фотофиксацию прохождения осмотра. К фотографиям при этом должны быть привязаны координаты того места, где проводилась диагностика. Под контроль берется и представление данных в единую автоматизированную информационную систему. Вводится оформление диагностических карт в электронном виде.

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В ГИБДД заявили о незащищенности фотографий автомобилей при техосмотре

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Теги: техосмотр, фотографии, автомобили



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