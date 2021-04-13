13 Апреля 2021
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Экономика Свердловская область
Евгений Куйвашев, Виктор Кокшаров, Евгений Филатов (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Важный шаг в реализации нацпроекта: Куйвашев подписал соглашение о создании центра по подготовке ИТ-специалистов

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В Свердловской области появится центр по подготовке ИТ-специалистов, созданный в рамках государственно-частного партнерства. Губернатор Евгений Куйвашев 12 апреля подписал соответствующее соглашение с ректором Уральского федерального университета Виктором Кокшаровым и генеральным директором "Производственной фирмы "СКБ Контур" Евгением Филатовым. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Национальным проектом "Цифровая экономика Российской Федерации" поставлена задача по ежегодному увеличению количества выпускников по ИТ-специальностям и увеличению приема на эти направления подготовки в вузах региона. В 2020 году общее количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики составило 12,9 тысячи человек. Это на 43% выше показателей, установленных для Свердловской области на год. Создание образовательного центра будет способствовать достижению целей национального проекта по цифровой экономике.

Цель подписанного 12 апреля соглашения — создание и развитие образовательного центра по ускоренной подготовке специалистов с продвинутым уровнем ИТ-компетенций для высокотехнологичных секторов экономики Урала и Западной Сибири. Научно-образовательный центр "Акселератор ИТ-компетенций" (АКСИТ) расположится в микрорайоне Широкая речка на территории ИТ-кластера Контур-Парк в Екатеринбурге. Ежегодно здесь будут обучаться около пяти тысяч специалистов. Планируется, что акселератор поддержит тех, у кого есть способности в области математики и информатики, и позволит готовить специалистов, которые нужны цифровой экономике.

"Хочу поблагодарить всю команду компании "СКБ Контур" и управленческую команду Уральского федерального университета за то, что проделали большую работу по созданию новой модели образовательного центра. Ее результатом станет ускоренная подготовка кадров, в которых сегодня нуждается современная промышленность и образовательная система", – сказал Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев, Виктор Кокшаров, Евгений Филатов(2021)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Глава региона подчеркнул, что кадры для цифровой экономики надо готовить буквально со школьной скамьи. С этой целью в Свердловской области реализуется программа "Уральская инженерная школа", всемерно поддерживается движение "WorldSkills", создаются технопарки "Кванториум", школьники участвуют в программах фонда "Золотое сечение".

На совещании по вопросам концепции создания и развития образовательного центра Евгений Куйвашев отметил, что цифровая трансформация экономики требует новых подходов к подготовке кадров и новых компетенций специалистов. Пандемия коронавируса повысила спрос на информационные технологи и придала импульс их развитию.

Евгений Куйвашев, Виктор Кокшаров, Евгений Филатов(2021)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Сегодня много рассуждают о дефиците кадров в сфере информационных технологий. Мы сделали серьезный шаг от теоретических разговоров к практике. Приглашаю вас сюда через несколько лет. Вы увидите практическую реализацию нашего соглашения. Мы изменим физически и интеллектуально это пространство", – заявил Евгений Филатов.

По словам Виктора Кокшарова, уже сегодня в университете совместные с "СКБ Контуром" программы пользуются особым спросом среди абитуриентов. На них поступает огромное количество победителей олимпиад и стобалльников.

"После создания консорциума фундаментальные знания ребята будут получать у нас, а работать над проектами в тесном сотрудничестве с ИТ-компаниями. Нам нужно такое пространство, которое привлечет больше школьников, абитуриентов, студентов и заинтересует их работой в высокотехнологичном и динамично развивающемся ИТ-секторе экономики Свердловской области, превратив ее в один из безусловных лидеров в России и мире в сфере развития ИТ-технологий", – подчеркнул ректор УрФУ.

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Важный шаг в реализации нацпроекта: Куйвашев подписал соглашение о создании центра по подготовке ИТ-специалистов

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Теги: нацпроект, Евгений Куйвашев



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