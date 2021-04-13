13 Апреля 2021
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Экономика Челябинская область
Текслер, трамвай УКВЗ (2019) | Фото: Накануне.RU

Контракт на поставку трамваев для Челябинска получит "дочка" группы "Синара"

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Контракт на поставку 30 трамваев для Челябинска будет заключен с ООО "Торговый дом СТМ ("дочка" группы "Синара" бизнесмена Дмитрия Пумпянского), передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, аукцион был объявлен в марте. Начальная цена контракта – 1 млрд 65 млн руб. Победитель закупки должен будет поставить 30 трамваев 2021 года выпуска, из них не менее 10 трамваев - до 1 сентября текущего года, а остальные – до 29 декабря 2021 г. Цена одного трамвая оценивается в 35,5 млн руб.

Определение поставщика было приостановлено из-за жалобы ООО "Торговый дом БКМ". По мнению заявителя, некоторые положения документации были направлены на ограничение конкуренции. В жалобе отмечалось, что требования технического задания аукционной документации полностью соответствуют трамвайному вагону модели 71-623 производства АО "УКВЗ".

Сегодня на сайте госзакупок опубликован протокол подведения итогов аукциона.

"В связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, электронный аукцион признается несостоявшимся. На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч. 3.1 ст. 71 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ контракт заключается с участником – Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом СТМ"", - говорится в документе.

Компания поставит трамваи за 1 млрд 59 млн руб.

Напомним, в октябре 2020 г. Торговый дом СТМ ("дочка" группы "Синара" бизнесмена Дмитрия Пумпянского) выиграл конкурс на поставку для Москвы и обслуживание 90 односекционных низкопольных трамваев. Стоимость контракта составляет 11 млрд руб. Партнером в производстве трамваев для Москвы выбран УКВЗ.

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Контракт на поставку трамваев для Челябинска получит "дочка" группы "Синара"

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Теги: трамвай, УКВЗ, аукцион, жалоба, ФАС, Синара,



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