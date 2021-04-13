13 Апреля 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
единая россия, банер, логотип (2020) | Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

Спикер думы Югры подал документы для участия в праймериз "Единой России"

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Спикер думы Югры Борис Хохряков, а также парламентарии округа Вячеслав Дубов, Ирина Урванцева сдали документы для участия в праймериз "Единой России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Борис Хохряков выдвигается по одномандатному избирательному округу №18.

По данным "Единой России" сообщают, что заявки на участие в праймериз подали более 70 югорчан. Среди них не только действующие депутаты, но и представители самых разных профессий: спасатели, продавцы, учителя, инженеры нефтяники. Большая часть зарегистрированных претендует на участие в предварительном голосовании для последующего выдвижения в качестве кандидатов от партии "Единая Россия" в думу города Ханты-Мансийска.

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Спикер думы Югры подал документы для участия в праймериз "Единой России"

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Теги: Борис Хохряков, Единая Россия, праймериз



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